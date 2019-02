Stadtgespraech

19:06 Uhr | 25.02.2019

Mieter sollen vor Verdrängung geschützt werden

Stadt Hamburg nutzt Vorkaufsrecht

Die Stadt Hamburg hat erneut von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und drei Grundstücke im Schanzenviertel und eines in Ottensen gekauft. Damit sollen Mieter vor Verdrängung geschützt werden. Im Vorfeld sei es trotz intensiver Verhandlungen zwischen dem Bezirksamt Altona und den potentiellen Käufern zu keiner Einigung gekommen, teilten Finanz- und Stadtentwicklungsbehörde heute mit. Bereits im vergangenen November hatte die Stadt ihr Vorkaufsrecht für ein Gebäude in der Hein-Hoyer-Straße auf St. Pauli ausgeübt. Voraussetzung für das Vorkaufsrecht der Stadt ist die sogenannte Soziale Erhaltungsverordnung. In Hamburg gibt es elf Gebiete, in denen die Verordnung greift. Durch diese Maßnahmen sollen Luxussanierungen und damit einhergehende Mieterhöhungen verhindert werden.