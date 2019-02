Stadtgespraech

17:34 Uhr | 25.02.2019

Sonne lockt Hamburger an die frische Luft

Frühlingswetter in Hamburg

Der Frühling ist da und das mit voller Wucht. Schon am Wochenende verwöhnte uns das Wetter und zum Wochenstart geht es genauso weiter. Die Sonne strahlt und die Temperaturen steigen. Am Mittwoch sollen wir hier in Hamburg sogar 17 Grad erreichen. Ziemlich ungewöhnlich für Ende Februar. Vor allem wenn man daran denkt, wie das Wetter vor genau einem Jahr war.