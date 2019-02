Gesellschaft

14:40 Uhr | 25.02.2019

Mitarbeite erhöhen den Druck

Streik im öffentlichen Dienst

Rund 4000 Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes haben heute in der Innenstadt gestreikt. Die Gewerkschaft ver.di. will damit den Druck auf die Länder vor der nächsten Tarifverhandlung erhöhen. Die Gewerkschaft fordert mindestens sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Von dem flächendeckenden Streik waren heute vor allem die Kundenzentren in den Bezirksämtern betroffen. Am kommenden Donnerstag werden die Tarifverhandlungen mit den Ländern in Potsdam fortgesetzt. Alle 50.000 Tarifbeschäftigte im Norden, darunter Lehrer, Beschäftigte im Sozialdienst und Mitarbeiter der Bezirksämnter, waren heute zu dem Warnstreik aufgerufen.