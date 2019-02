Blaulicht

"Hell's-Angels"-Boss war schwer verletzt worden

Prozessauftakt nach Schüssen auf dem Kiez

Ab Mittwoch müssen sich ein 28-Jähriger und eine 24-Jährige wegen versuchten Mordes sowie schwerer Körperverletzung vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, für die Schüsse auf den ehemaligen "Hell's-Angels"-Boss Dariusch F. verantwortlich zu sein. Im August vergangenen Jahres war er in seinem Auto an einer Ampel auf St. Pauli angeschossen und dabei schwer verletzt worden. Seitdem leidet er an einem Querschnittsyndrom.