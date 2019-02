Stadtgespraech

08:53 Uhr | 25.02.2019

Rund 1200 Schulklassen überschreiten die Schüleranzahl

Zu viele Schüler in 20 Prozent der Klassen

In jeder fünften Hamburger Schulklasse werden mehr Kinder unterrichtet, als es das Schulgesetz erlaubt. Das geht aus einer Antwort einer kleinen Anfrage der CDU an den Senat hervor. So wird die zulässige Schüleranzahl in rund 1200 der rund 6000 Regelklassen überschritten. In 75 Prozent der Fälle sitzt in den Klassen eine Person zu viel, in 20 Prozent zwei Personen. Die steigenden Zahlen sind vor allem auf den Anstieg der Geburtszahlen zurückzuführen.