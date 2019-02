Blaulicht

06:20 Uhr | 25.02.2019

Mann erleidet Kopfverletzungen

Festnahme nach Auseinandersetzung

Am Sonntagabend kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Langenhorn. Nachdem Nachbarn die Polizei alarmiert hatten, fand diese einen Mann mit erheblichen Kopfverletzungen vor. Ein zweiter Mann, der in der Wohnung ausfindig gemacht werden konnte, war der Sohn des Verletzten. Er wurde vorläufig festgenommen. Weitere Hintergründe zu dem Vorfall sind derzeit noch unklar.