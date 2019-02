Stadtgespraech

17:22 Uhr | 24.02.2019

Mehr als 100 Schüler nahmen teil

Roboterwettstreit an der TU Hamburg

An der Technischen Universität Hamburg ist am Wochenende die Nordmetall RoboCup Junior Qualifikation ausgetragen worden. In zwei Disziplinen traten Roboter aus ganz Norddeutschland an. In der Kategorie Rescue Line sollten sie autonom Hindernisse umfahren und einen Verletzten bergen. In der Kategorie OnStage hingegen, mussten sich die Roboter synchron zur Musik bewegen. Am Wettbewerb nahmen insgesamt rund 100 Schüler teil.