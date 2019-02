Stadtgespraech

13:13 Uhr | 24.02.2019

Rebstöcke an Hamburger verschenkt

Hamburgs einziger Weinberg ist Geschichte

Am Sonntagmittag ist der Weinberg des seltenen Hamburger Weins „Stintfang Cuvée“ gerodet worden. Grund hierfür ist der Umbau des Bahnhofs. Die abgeschnittenen Rebstöcke wurden an die Hamburger und Hamburgerinnen verschenkt. 1995 wurde der Weinberg mit 50 Sorten als Geschenk der Wirte des Stuttgarter Weindorfs an die Hamburgische Bürgerschaft angelegt. Ob der Weinberg nach dem Umbau des Bahnhofs wieder neu angelegt wird ist bislang noch unklar.