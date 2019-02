Stadtgespraech

10:59 Uhr | 24.02.2019

Festakt in der Hamburger Elbphilharmonie

100 Jahre Helmut Schmidt

In der Hamburger Elbphilharmonie sind am Sonnabend die Festlichkeiten für den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt zu Ende gegangen. Neben Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier waren rund 1.500 Gäste vor Ort. Am 23.Dezember 2018 wäre Helmut Schmidt 100 Jahre alt geworden.