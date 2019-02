Politik

20:33 Uhr | 22.02.2019

Prominenter Besuch im Rathaus

Matthiae-Mahl im Zeichen der Europawahl

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und den Präsidenten Lettlands Raimonds Vējonis im Rathaus begrüßt. Sie waren die Ehrengäste beim diesjährigen Matthiae-Mahl. Zu dem Festessen waren 400 hochrangige Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft ins Rathaus geladen. In diesem Jahr stand das Matthiae-Mahl ganz im Zeichen der Europawahl im Mai. Das Festessen wurde erstmals 1356 in Hamburg veranstaltet. Am Nachmittag hatten Aktivisten von „Attac“ gegen das Matthiae-Mahl protestiert, um auf die Spaltung von arm und reich aufmerksam zu machen.