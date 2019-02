Blaulicht

19:11 Uhr | 22.02.2019

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit PKW

Schwerer Verkehrsunfall in Winterhude

Am frühen Nachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Winterhude tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll eine PKW-Fahrerin dem Motorradfahrer an der Ecke Andreasstraße / Sierichstraße die Vorfahrt genommen haben. Der Motorradfahrer starb am Nachmittag im Krankenhaus. Die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang und ob der Motorradfahrer mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist.