Blaulicht

15:49 Uhr | 22.02.2019

Risiko, verletzt zu werden, so gering wie lange nicht

Zahl der Verkehrsunfälle geht zurück

Das Risiko, bei einem Verkehrsunfall verletzt zu werden, ist in Hamburg so gering wie lange nicht mehr. Das geht aus der Verkehrssicherheitsbilanz hervor, die heute vorgestellt wurde. So sind pro 100.000 Einwohner 531 Personen verunglückt. Auch ist das Risiko für Kinder bis 14 Jahren bei einem Unfall verletzt zu werden so gering wie noch nie. Außerdem ist die Zahl der gesamten Unfälle im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent oder 351 gefallen. Die registrierten Fahrten unter Alkohol und Drogen haben hingegen stark zugenommen. Das liegt vor allem an den vermehrten Schwerpunktkontrollen. Aus dem Grund geht die Polizei auch in Zukunft von steigenden Zahlen in dem Bereich aus.