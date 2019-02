Blaulicht

14:28 Uhr | 22.02.2019

Timo Zill zu den zwei Festnahmen am UKE

"Wir wollen ihnen auf die Schliche kommen"

Nachdem im Laufe dieser Woche immer wieder Müllcontainer auf dem UKE-Gelände gebrannt hatten, hat die Polizei am Donnerstagabend zwei Frauen festgenommen. Zeugen sollen beobachtet haben, wie die beiden 19-Jährigen nach einem Brand vom Tatort flohen. Neben den Bränden auf dem UKE-Gelände hatten in den vergangenen Tagen auch Müllcontainer an einer angrenzenden Kita und an einer Schule gebrannt.