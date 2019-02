Stadtgespraech

11:52 Uhr | 22.02.2019

Weinberg am Stintfang wird am Sonntag gerodet

Die Stadt verschenkt Weinreben

Die Bürgerschaft verschenkt am kommenden Sonntag die Rebstöcke des Weinbergs am Stintfang. Der Hang muss gerodet werden, da die darunter liegende U-Bahnstation Landungsbrücken umgebaut wird. Ab 12 Uhr können die Reben als Andenken mit nach Hause genommen werden. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten in rund fünf Jahren, sollen die Weinreben wieder gepflanzt werden.