Stadtgespraech

11:41 Uhr | 22.02.2019

Rekordwert von 14,5 Millionen Übernachtungen

So viele Übernachtungen wie noch nie

Im vergangenen Jahr haben in Hamburg so viele Touristen übernachtet wie noch nie. So konnte Hamburg Tourismus einen Rekordwert von rund 14,5 Millionen Übernachtungen registrieren. Im Vorjahr waren es noch etwa 13,8 Millionen. Im europaweiten Vergleich belegt die Hansestadt damit erneut den elften Platz. Unter den ausländischen Touristen ist Hamburg besonders bei Dänen, Schweizern und Briten beliebt.