18:55 Uhr | 21.02.2019

Fatih Akins Thriller jetzt auch in den Hamburger Kinos zu sehen

"Der Goldene Handschuh" feiert Premiere

Es ist ein Film der polarisiert und viel diskutiert wird. “Der Goldene Handschuh”. Regisseur Fatih Akin erzählt die Geschichte des Serienmörders Fritz Honka, der in den 70er Jahren in Hamburg vier Frauen auf brutalste Weise umbrachte. Heute nun kommt der Horror-Streifen in die Kinos und ist ganz sicher nichts für schwache Nerven.