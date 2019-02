Verkehr

17:49 Uhr | 21.02.2019

Bahn investiert in Hamburg und Schleswig-Holstein

Investitionen von 470 Millionen Euro

Bahn investiert kräftig in Infrastruktur: Für die Sanierung von Brücken, Schienen und Bahnhöfen stellt die Deutsche Bahn in Hamburg und Schleswig-Holstein in diesem Jahr knapp 470 Millionen Euro zur Verfügung. Dafür sollen in Hamburg knapp 80 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Sie sollen sich hauptsächlich um Bau-Projektmanagement kümmern. Für die Arbeiten an einer S-Bahn-Überführung wird in Altona zudem der Lessing-Tunnel gesperrt.