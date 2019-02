Gesellschaft

12:07 Uhr | 21.02.2019

Senatorin Prüfer-Storcks spricht von Erfolgsgeschichte

Immer mehr Auszubildende in der Altenpflege

In Hamburg entscheiden sich immer mehr Menschen für eine Ausbildung in der Altenpflege. So begannen in diesem Jahr 833 Azubis eine Ausbildung zum Altenpfleger, Pflege- sowie Gesundheitsassistenten. Das entspricht einem Anstieg von rund 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt absolvieren in Hamburg derzeit rund 1900 Personen eine Ausbildung in der Altenpflege. Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks bezeichnet diese Entwicklung als „Erfolgsgeschichte“.