Blaulicht

10:55 Uhr | 21.02.2019

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Erneut brennen Müllcontainer am UKE

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben auf dem Gelände des UKE Müllcontainer gebrannt. So standen auch in der vergangenen Nacht mehrere Müllcontainer in Flammen, diesmal angrenzend an die Drogenambulanz der Klinik. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Feuers verhindern. Bereits am Dienstag hatten Müllcontainer an drei Orten in Eppendorf gebrannt, unter anderem auch auf dem UKE-Gelände. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Brände aus und ermittelt nun wegen Brandstiftung.