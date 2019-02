Gesellschaft

09:47 Uhr | 21.02.2019

Unstimmigkeiten über zukünftige Betreiber

Zukunft des Telemichels ungewiss

Die Suche nach einem neuen Betreiber für den Heinrich Hertz Turm verzögert sich. Laut NDR 90,3 soll es vor Allem in Bezug auf die Frage der zukünftigen Nutzung, Unstimmigkeiten mit der Hamburg Messe geben, so der aktuelle Besitzer, die Deutsche Funkturm GmbH. Außerdem soll es offene Fragen zum Eingangsbereich des Telemichels geben. Geplant war eine Eröffnung des Telemichels 2023, Senat und Bund investieren rund 37. Millionen Euro in den Umbau.