Kunst und Kultur

09:46 Uhr | 21.02.2019

Skandalfilm mit Hamburg-Bezug

Kinotipps der Woche

Ein guter Film über ein ein düsteres Thema: Marco und Jens sprechen über den Serienmörderfilm "Der Goldene Handschuh". Zum Glück wird es danach etwas leichter mit dem Animationsfilm "Die Winzlinge - Abenteuer in der Karibik". Und natürlich gibt es auch wieder Kinotickets zu gewinnen, also unbedingt einschalten. (Und was machen eigentlich die Grillen im Studio?)