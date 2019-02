Stadtgespraech

07:28 Uhr | 21.02.2019

Heute startet der Film in den Kinos

"Der Goldene Handschuh" feiert Premiere

Der Film „Der Goldene Handschuh“ von Regisseur Fatih Akin hat gestern Premiere in der Astor Film Lounge in der Hafencity gefeiert. Mit dabei waren Hauptdarsteller Jonas Dassler, der Autor des gleichnamigen Buches Heinz Strunk und Regisseur Fatih Akin selbst. In dem Film geht es um den Serienmörder Fritz Honka, der in den 70er Jahren insgesamt 4 Frauen brutal umgebracht hat. Mit drastischer Bildsprache erzählt Akin die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte der Verbrechen. Ab heute läuft der Film in den Kinos, freigegeben ab 18 Jahren.