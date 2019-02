Verkehr

15:59 Uhr | 20.02.2019

Von Verspätungen über Flugausfälle

Jeder vierte Flug ist "Problemflug"

Fast jeder vierte Flug war am Hamburg Aiport im vergangenen Jahr mindestens 15 Minuten verspätet oder fiel ganz aus. Das geht aus einem Ranking des Flugrechtportals AirHelp hervor. Insgesamt waren von den 62.300 Flügen am Airport 15.000 verspätet und 1.160 Flüge fielen ganz aus. Die Quote der sogenannten „Problemflüge“ lag damit bei 21,8 Prozent. Die häufigsten Gründe für Verspätungen seien Probleme bei den Airlines, Streiks oder schlechtes Wetter.