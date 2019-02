Gesellschaft

14:50 Uhr | 20.02.2019

13.500 Mitglieder im vergangenen Jahr ausgetreten

Zahl der Kirchenaustritte steigt

Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen aus der Kirche ausgetreten, als noch im Vorjahr. Das geht aus einer Auswertung der „Zeit“-Beilage „Christ und Welt“ hervor. So stieg die Zahl der Kirchenaustritte um 16 Prozent. Insgesamt sind das rund 13.500 Mitglieder weniger für die evangelische und katholische Kirche in Hamburg. Bundesweit gab es die meisten Kirchenaustritte in Essen, gefolgt von Köln und Berlin.