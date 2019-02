Politik

14:44 Uhr | 20.02.2019

Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr

Weinberg möglicher CDU-Spitzenkandidat

Der Altonaer Bundestagsabgeordnete Marcus Weinberg gilt laut Hamburger Abendblatt als möglicher CDU-Spitzenkandidat für die nächste Bürgerschaftswahl. Der 51-Jährige könnte am 23. Februar 2020 gegen den jetzigen Bürgermeister Peter Tschentscher antreten. Gegenüber Hamburg 1 sagte Weinberg, er wolle sich an weiteren Spekulationen nicht beteiligen. Zudem erinnerte er an den Zeitplan, wonach der Landesvorsitzende Heintze und der Fraktionsvorsitzende Trepoll in den kommenden Wochen einen gemeinsamen Vorschlag präsentieren wollen. Zuletzt hatte die ehemalige niedersächsische Sozialministerin Aygül Özkan ihre Kandidatur wegen schwerer Krankheit absagen müssen.