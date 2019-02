Stadtgespraech

11:21 Uhr | 20.02.2019

Mitarbeiter der Schulen und Hochschulen streiken

Streiks im Öffentlichen Dienst

Der Tarifstreit im Öffentlichen Dienst geht heute in eine neue Runde: Diesmal streiken die Mitarbeiter der Hamburger Schulen und Hochschulen. Sie fordern sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro monatlich mehr. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind unter anderem Verwaltungsangestellte in den Schulbüros, Schulhausmeister und Erzieher. Am Morgen hatten sich die Streikenden zu einer Kundgebung auf dem Gänsemarkt versammelt. Der Unterricht wird in Hamburg aber trotzdem zum Großteil stattfinden, da rund 90 Prozent der Lehrkräfte verbeamtet sind und es ihnen somit verboten ist zu streiken. Auch für die kommenden Tage sind bereits Streiks des öffentlichen Dienstes angekündigt.