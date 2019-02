Gesellschaft

09:51 Uhr | 20.02.2019

Fast 13 Milliarden Euro

Steuereinnahmen 2018 deutlich angestiegen

Hamburg hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Steuern eingenommen als noch 2017. So sollen 2018 rund 12,8 Milliarden Euro in die Steuerkassen geflossen sein. Das entspricht rund einer Milliarde Euro mehr als im Vorjahr. Das berichtet NDR 90,3 und beruft sich auf den Quartalsbericht der Finanzbehörde. Gründe für die steigenden Einnahmen seien die gute Konjunktur und Zuwächse in der Einkommens- und Grunderwerbssteuer.