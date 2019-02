Blaulicht

08:21 Uhr | 20.02.2019

Immer wieder an der Elbgaustraße

LKW bleibt unter Eisenbahnbrücke stecken

Am Dienstagabend ist ein Kühllaster unter der Eisenbahnbrücke am Bahnhof Elbgaustraße in Eidelstedt hängengeblieben. Verletzt wurde niemand, das Dach des spanischen LKW wurde allerdings stark beschädigt. Trotz Warnschilder mit maximaler Höhenangabe passierte der LKW-Fahrer die Brücke und blieb schließlich stecken. Die Feuerwehr musste daraufhin Luft aus den Reifen lassen, und ein Teil des Daches abflexen, damit der Kühltransporter hervorfahren konnte. Der LKW war auf dem Weg nach Italien, jetzt muss er in Hamburg repariert werden.