Verkehr

17:56 Uhr | 19.02.2019

Der Irizar ie tram auf Testfahrt in Hamburg

Deutschlandpremiere für Elektro-Gelenkbus

Erst im vergangenen Jahr hat die Hochbahn die ersten vier Elektrobusse auf der Linie 109 in den Fahrgastbetrieb der Hansestadt aufgenommen. 2019 soll dieser Fuhrpark nun auf weitere 56 Busse erweitert werden. Darüber hinaus soll in diesem Jahr auch die erste Ausschreibung für 100% emissionsfreie Elektro-Gelenkbusse erfolgen. Ein Kandidat der dafür vielleicht auch in Frage kommen könnte – Der neue 18m lange Gelenkbus „Irizar ie-tram“. In Spanien, wie auch Frankreich wird dieser bereits eingesetzt. In Deutschland aber hatte er heute seine allererste Testfahrt.