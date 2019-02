Politik

17:18 Uhr | 19.02.2019

Grundwissen zur Bezirks- und Europawahl für Schulen in Hamburg

Material "Hamburg wählt!" vorgestellt

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Bildungssenator Ties Rabe haben heute das Unterrichtsmaterial „Hamburg wählt!“ vorgestellt. Damit sollen Schülerinnen und Schüler auf die anstehenden Bezirkswahlen und die Europawahl am 26. Mai aufmerksam gemacht werden. Es soll Grundwissen vermitteln und zum kritischen Hinterfragen anregen. Das 45 Seiten umfassende Heft wird in diesen Tagen an alle weiterführenden Schulen in Hamburg versandt. Das Unterrichtsmaterial kann an Stadtteilschulen, Gymnasien und an Beruflichen Schulen eingesetzt werden. Zudem steht das Material kostenlos unter www.hamburgwaehlt.de zum Download zur Verfügung.