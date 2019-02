Verkehr

14:15 Uhr | 19.02.2019

Platz für rund 150 Fahrgäste

Neuer Elektro-Gelenkbus unterwegs

Die Hochbahn testet ab heute einen neuen Elektro-Gelenkbus auf Hamburgs Straßen. Das 18 Meter lange Fahrzeug sieht aus wie eine Straßenbahn, hat rund 50 Sitzplätze und bietet Platz für insgesamt rund 150 Fahrgäste. Nach Angaben des Herstellers ist der Bus komplett elektrisch, umweltschonend und leise unterwegs. In Spanien und in Frankreich ist der futuristische Elektrobus bereits im Einsatz. Ob auch Hamburg den Bus kauft, soll sich nach der Testphase entscheiden. Ab 2020 will Hamburg nur noch emissionsfreie Linienbusse anschaffen.