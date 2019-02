Blaulicht

06:42 Uhr | 19.02.2019

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Drei Müllcontainer brennen in Eppendorf

Die Feuerwehr Hamburg musste gestern Abend insgesamt zu drei verschiedenen Bränden in Eppendorf ausrücken. In kurzer Zeit brannten Müllcontainer auf dem Gelände des UKE, einer KiTa in der Curschmannstraße und einer Schule in der Martinistraße. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Aufgrund der räumlichen Nähe der Brandorte, ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachtes der Brandstiftung.