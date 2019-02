Blaulicht

16:10 Uhr | 18.02.2019

Urteil wurde am Freitag gefällt

Jungfernstieg-Mord: Revision eingelegt

Nach dem Urteil gegen den Doppelmörder vom Jungfernstieg geht der Verteidiger des Verurteilten nun in Revision, das berichtet das Hamburger Abendblatt. Der Angeklagte war am vergangene Freitag zu einer lebenslange Haftstrafe verurteilt worden, mit besonderer Schwere der Schuld. Eine Entlassung nach 15 Jahren ist so praktisch ausgeschlossen. Der Angeklagte hatte am 12. April vergangenen Jahres am Bahnsteig Jungfernstieg seine 21 Monate alte Tochter und seine Ex-Partnerin brutal mit einem Messer erstochen.