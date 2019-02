Gesellschaft

14:29 Uhr | 18.02.2019

Antrag von SPD und Grüne

Längere Öffnung von Schulsporthallen

Sportvereine sollen künftig auch bis Mitternacht Hamburger Schulsporthallen nutzen können. Das fordern SPD und Grüne in einem gemeinsamen Antrag, über den Ende Februar in der Bürgerschaft diskutiert werden soll. Die Hallen sollen zukünftig auch in den Schulferien geöffnet bleiben. Bislang können Vereine die Sporthallen der Schulen nur bis 22 Uhr nutzen. Im Rahmen eines Pilotprojekts sollen einige von ihnen bis Herbst dieses Jahres länger und häufiger geöffnet werden.