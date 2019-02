Gesellschaft

14:09 Uhr | 18.02.2019

MATRIX - Immobiliengruppe ist Käufer

Firmenzentrale von Vattenfall verkauft

Die Hamburger Firmenzentrale des Vattenfall-Konzerns in der City Nord ist an die Hamburger MATRIX - Immobiliengruppe verkauft worden. Das teilte der neue Eigentümer mit. Der Bürokomplex in der City Nord mit seiner dunklen Glasfassade gilt als Ikone der Hamburger Stadtarchitektur und ist eines der bekanntesten Bürohäuser Hamburgs. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall beabsichtigt in einen noch zu errichtenden Neubau in die Hafencity zu ziehen.