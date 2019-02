Verkehr

08:55 Uhr | 18.02.2019

Startschuss für die neuen mobilen Blitzer

Autofahrer aufgepasst!

Ab heute Vormittag werden in Hamburg zwei neue mobile Blitzer offiziell in Betrieb genommen. Die Radarkontrollen sind in Auto-Anhängern versteckt und werden am Straßenrand geparkt. Die Blitzer funktionieren damit ohne Personal. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen werden die neuen Blitzer vor allem vor Tempo 30 Zonen wie Schulen, Kitas oder Seniorenheimen errichtet. Das Ganze ist Teil einer groß angelegten Blitzeroffensive, bis zum Sommer sollen vier weitere neue mobile Radargeräte der Polizei angeschafft werden.