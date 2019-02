Gesellschaft

06:04 Uhr | 18.02.2019

Trauer um den bekannten Gastronom

Rüdiger Kowalke stirbt mit 71 Jahren

Der bekannte Hamburger Gastronom Rüdiger Kowalke ist tot. Laut Angaben seines Sohnes starb er am Sonnabend im Alter von 71 Jahren an einer Krebserkrankung. Rüdiger Kowalke war als Gründer und langjähriger Betreiber des Fischereihafen Restaurants bekannt geworden und bewirtete in dem Lokal auch zahlreiche prominente Gäste und Weltstars.