18:53 Uhr | 15.02.2019

8:0 Sieg gegen den bulgarischen Meister GHC Grodno

Alster Damen gewinnen Auftaktmatch

Der Club an der Alster ist an diesem Wochenende Gastgeber für den EuroHockey Cup der Frauen. Am Hamburger RotheDer Club an der Alster ist an diesem Wochenende Gastgeber für den EuroHockey Cup der Frauen. Am Hamburger Rothenbaum treffen die Meister der europäischen Hockey-Ligen aufeinander. 3 mal hat der Club an der Alster in der Vergangenheit diesen Cup bereits gewonnen – und heute Mittag hatten die Damen nun ihr diesjähriges Auftaktspiel.