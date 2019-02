Blaulicht

14:00 Uhr | 15.02.2019

Bauarbeiter entdeckten den losen Rauchabzug

Schornstein in Eppendorf drohte abzustürzen

Ein loser 200-kilogramm schwerer Schornstein hat am Vormittag für einen größeren Feuerwehreinsatz in der Kegelhofstraße in Eppendorf gesorgt. Der Schornstein des 5-stöckigen Gebäudes drohte abzustürzen. Arbeiter sicherten ihn, bis die Feuerwehr mit Drehleitern und Höhenrettern angerückte. Um den Schornstein besser mit dem Teleskopmast erreichen zu können, musste die Feuerwehr zunächst mehrere Autos in der Kegelhofstraße abschleppen. Die Straße war im Bereich der Einsatzstelle gesperrt.