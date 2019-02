Blaulicht

12:34 Uhr | 15.02.2019

Das sagt der Taxifahrgast, der den Dieb stoppte

Nach Verfolgungsjagd in Altona-Nord

Bei einer Fahrzeugkontrolle am Donnerstagabend ist ein Polizist in Altona-Nord von einem Auto angefahren und schwer am Bein verletzt worden. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Beamte hatten zuvor versucht, an der Kreuzung Haubachstraße/Holstenstraße einen Golf zu kontrollieren, ehe der Fahrer Gas gab. Dabei rammte er das zivile Einsatzfahrzeug gegen ein Taxi und fuhr den Polizisten an. Der Fluchtwagen kam daraufhin nach wenigen Metern zum Stehen. Die Golfinsassen versuchten zu Fuß zu fliehen. Ein Taxigast nahm die Verfolgung auf und konnte einen der Täter festhalten. Kurz darauf konnte die Polizei auch den zweiten Täter festnehmen. Das Auto soll offenbar gestohlen gewesen sein.