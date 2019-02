Blaulicht

12:06 Uhr | 15.02.2019

Gericht stellt besondere Schwere der Schuld fest

Lebenslange Haft nach Doppelmord am Jungfernstieg

Das Hamburger Landgericht hat den Mann, der im April vergangenen Jahres seine Ex-Partnerin und die gemeinsame einjährige Tochter am S-Bahnhof Jungfernstieg erstochen hat, zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit nahezu ausgeschlossen. Der Verteidiger des 34-Jährigen hatte eine zeitlich begrenzte Haft und eine Verurteilung wegen Totschlags gefordert, da sein Mandant aus dem Streit heraus gehandelt habe. Der Mann hatte seine Ex-Partnerin und das gemeinsame Kind am 12. April am S-Bahnhof Jungfernstieg mit einem Messer getötet.