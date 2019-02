Stadtgespraech

19:32 Uhr | 14.02.2019

Männergeschenke sind der neue Trend!

Valentinstag in der Hansestadt

Heute ist der 14.Februar. Es ist Valentinstag, der Tag der Liebenden. Für die einen ist dieser Tag die Herzensangelegenheit und für die anderen einfach nur kalkulierter Kommerz. Egal ob beliebt oder belanglos. Wir haben uns gerade mal an den Ort in Hamburg begeben an dem ganz viel Liebe in der Luft liegt und an den Ort, an dem der Hass herrscht.