Verkehr

19:07 Uhr | 14.02.2019

Ergebnis der neuen Baustellenkoordinierung

Ehestorfer Heuweg: Vier Wochen Vollsperrung

Die Vollsperrung des Ehestorfer Heuwegs in Harburg wird von sieben Monaten auf vier Wochen reduziert. Das gab Verkehrssenator Michael Westhagemann heute bekannt. Insgesamt soll es nun fünf Bauphasen geben, in denen die Verkehrsführung mehrfach umgebaut wird. Die Stadt reagiert damit auf massive Anwohnerproteste. Die Mehrkosten des Bauprojektes belaufen sich auf rund 800.000 Euro. Die Bauarbeiten starten am 04. März und enden mit der vierwöchigen Vollsperrung im Dezember dieses Jahres.