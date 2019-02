Sport

16:02 Uhr | 14.02.2019

23-Jähriger kommt im Sommer vom VfL Bochum

HSV verpflichtet Abwehrtalent Jan Gyamerah

Der Hamburger SV hat Außenverteidiger Jan Gyamerah von Ligakonkurrent VfL Bochum verpflichtet. Der 23-Jährige kommt zur neuen Saison ablösefrei an die Elbe und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. In der laufenden Saison kommt der ehemalige Jugendnationalspieler auf 21 Einsätze in der zweiten Bundesliga.