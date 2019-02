Blaulicht

15:59 Uhr | 14.02.2019

Fahrer noch nicht gefunden

Golf in Regenrückhaltebecken gefahren

In Neuwulmstorf ist heute Vormittag der Fahrer eines geklauten Golfs in ein Regenrückhaltebecken gefahren. Zunächst hatte der Dieb einen am Straßenrand geparkten Nissan gerammt und daraufhin vermutlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Zwei zufällig vorbeikommende Feuerwehrleute entdeckten den Golf im Wasser und sprangen in das Becken, um zu helfen. Den Fahrer des Golfs konnten sie jedoch nicht finden. Nach ihm wird nun an Land und im Wasser gesucht. Einer der beiden Einsatzkräfte unterkühlte sich bei dem Einsatz.