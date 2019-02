Blaulicht

08:26 Uhr | 14.02.2019

Polizei sucht Zeugen in Eidelstedt

Nach Böller-Angriff auf 53-Jährige

Nachdem an Silvester eine 53-Jährige Frau in Eidelstedt von einem Böller getroffen wurde, sucht die Polizei im Umfeld des Opfers nach Zeugen. Dafür sind Beamte gestern von Tür zu Tür gegangen und haben Nachbarn und Anwohner befragt. Direkt vor einem Wäschehaus soll der Sprengsatz am Silvestertag explodiert sein. Die Frau soll daraufhin zu Boden gegangen sein und schwere Verletzungen am Kopf erlitten haben. Die Polizei prüft nun, ob die Frau gezielt mit einem Böller beworfen wurde.