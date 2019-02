Sport

21:42 Uhr | 13.02.2019

Abschlusstraining absolviert

Club an Alster bereit für Euro Hockey Cup

Der Club an der Alster hat gestern Abend sein Abschlusstraining für den Euro Hockey Cup absolviert. Vom kommenden Freitag bis Sonntag steht hier in Hamburg das Turnier an - er ist der bedeutendste internationale Cup im Vereins-Hockey. Drei mal hat der Club an der Alster diesen Titel bereits gewonnen - und wie groß die Vorfreude in der Mannschaft momentan schon ist, das hat uns Trainer Jens "Maus" George und Stürmerin Anne Schröder verraten.