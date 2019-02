Stadtgespraech

18:21 Uhr | 13.02.2019

Aktion Mensch fördert mit 250.000 Euro

Inklusion im WÄLDERHAUS in Hamburg

Menschen mit einer Behinderung schaffen den Sprung auf den Arbeitsmarkt in Deutschland eher selten. Doch im Wälderhaus am Wilhelmsburger Inselpark sieht das anders aus. Neben Hotel, Restaurant und einem Veranstaltungsort ist das Wälderhaus auch ein Integrationsbetrieb. Ziel des Multifunktionsgebäude – Förderung von Inklusion und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen für diejenigen, die es im Berufsleben nicht so einfach haben z.B.: aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen oder Behinderungen. Auch die Förderungsorganisation Aktion-Mensch setzt sich für Inklusion ein und förderte nun den Integrationsbetrieb mit 250.000 Euro.