15:17 Uhr | 13.02.2019

Platz für 800 neue Wohnungen

Neues Quartier "Osterbrookhöfe"

In Hamburg-Hamm wird in den kommenden Jahren das neue Quartier „Osterbrookhöfe“ entstehen. Das gab Bezirksamtsleiter Falko Droßmann zusammen mit der SAGA-Gruppe heute bekannt. So soll das künftige Quartier Platz für rund 800 Wohnungen und 2000 neue Bewohner bieten und zum Teil auf dem Gelände des Ernst-Fischer-Sportplatzes an der Wendestraße realisiert werden. Auch das Freibad Aschberge wird Teil des neuen Quartiers sein und als innovativer Sportpark weiter entwickelt.