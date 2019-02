Gesellschaft

12:47 Uhr | 13.02.2019

Personalrat kritisiert Restrukturierung

Mitarbeiteraufstand in der Handelskammer

In einem Schreiben an Bürgermeister Peter Tschentscher kritisiert der Personalrat der Kammer die geplante Restrukturierung der Institution und bittet die zuständigen Behörden um Intervention. Bereits heute sei rechtskonformes Arbeiten auf Grund von Personalmangel an mehreren Stellen nicht mehr möglich. Durch die geplante Restrukturierung würde sich diese Situation noch weiter verschärfen, heißt es in der Stellungnahme des Personalrats.